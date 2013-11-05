Украинский фондовый рынок снова не в мировом тренде

Украинский фондовый рынок снова показывают отличную от мировых рынков динамику - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 повысился на 0,35% - до 861,05 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

При этом объемы торгов на фондовом рынке остаются минимальными - всего 172 тыс. грн при общем объеме торгов в 906 тыс. грн. Лидерами повышения стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+0,29%).

Индекс ПФТС повысился на 0,14% - до 294,75 пункта. Объемы торгов на бирже составили всего 151,9 тыс. грн.

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В то же время, европейские фондовые рынки показывают противоположную динамику – на торгах во вторник на них наблюдается снижение. Так, британский индекс FTSE 100 на торгах снизился на 0,14%, немецкий DAX – на 0,1%.