Объем торгов на украинских фондовых биржах в октябре вырос на 20%

Общий объем торгов на украинских фондовых биржах по итогам торгов в октябре вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 31,5 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

За указанный период были проведены операции с государственными облигациями на сумму 24,9 млрд грн, с облигациями предприятий на 2,4 млрд грн и с акциями (1,96 млрд грн).

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Лидирующие позиции среди организаторов торговли продолжают удерживать биржа «Перспектива» (24,57 млрд грн), ПФТС (5,36 млрд грн) и Приднепровская фондовая биржа (532 млн грн).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году объем биржевых сделок с ценными бумагами составил 263,67 млрд грн, что на 11,9% больше, чем в 2011 году.