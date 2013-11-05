Индекс Украинской биржи повысился на 1,34%, индекс ПФТС – на 1,03%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 5 ноября, повысился на 1,34% – до 869,51 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 28,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 24 млн грн, на срочном рынке – 4 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Мотор Сичи" (+2,39%) и «Укрнафты» (+2,31%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,03% – до 297,36 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 260,7 млн грн.