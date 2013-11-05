Перекупленность рынков акций подтверждается квартальными отчетами - эксперт

Перекупленность рынков акций и завышенные прогнозы подтверждаются квартальными отчетами.

Такое мнение высказал руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко в комментарии, переданном УНИАН.

Он отметил, что сегодня Nissan Motor пересмотрела свой прогноз прибыли, что вызвало снижение японского Nikkei 225. Хуже ожиданий отчитался еще один автопроизводитель – BMW. Хотя прибыль компании оказалась лучше ожиданий, однако доход составил только 18,7 млрд евро против прогноза 19,7 млрд. Кроме того, Еврокомиссия снизила прогнозы макроэкономических показателей в еврозоне. Прогноз по реальному ВВП понижен с +1,2% до +1,1%, а уровень безработицы – до 12,2% с 12,1%.

По словам аналитика, на этом фоне европейские индексы снижаются в пределах 0,6-1,0%. Американские индексы открылись в минус 0,5% и находятся у уровней поддержки. «Боковое движение продлится до четверга, поэтому текущее снижение может быть выкуплено», - считает он.

Тарасенко также отметил, что индекс Украинской биржи во вторник вырос на негативном фоне на 1,34%, а в лидерах роста оказались акции «Мотор Сичи» (+2,39%).

Как полагает аналитик, «четкие сигналы рынок получит в четверг, когда состоится заседание Европейского центробанка, по итогам которого многие инвесторы ожидают понижения ключевой процентной ставки».

В пятницу будут обнародованы данные по рынку труда в США за октябрь. Прогнозы по количеству вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе снижены по сравнению с прошлым месяцем до 120 тыс., прогноз на сентябрь составлял 180 тыс., добавил Тарасенко.