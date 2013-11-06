Трейдерам США ограничат торговлю некоторыми товарами

Трейдерам в США ограничат объем позиций по некоторым товарам, таким как нефть, пшеница, золото и др. Предложение об ограничении должна рассмотреть Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), сообщают Вести.ru.

Всего ограничения могут быть введены на 28 видов товары. Такой шаг связан с претензиями авиакомпаний, грузоперевозчиков и других компаний, которые обвиняют спекулянтов в росте цен в 2008 году.

Это будет уже вторая попытка CFTC ввести ограничения. Ранее федеральный суд отказал в этом, так как комиссия не смогла обосновать необходимость ограничений.

Конгресс включил правило о спекуляциях в закон Додда-Фрэнка после резкого роста цен в 2008 г., когда стоимость пшеницы выросла до 13,495 долл. за бушель, а нефти - до 147,27 долл. за баррель. Выросли также потребительские цены, связанные с этими товарами, а авиакомпании и другие компании, чувствительные к ценам на сырье, обвинили в случившемся спекулянтов.

Ограничения будут распространяться на торговлю фьючерсными контрактами на кукурузу, пшеницу, сою, овес, хлопчатник, нефть, мазут, бензин, какао, молоко, сахар, серебро, палладий и платину. Всего ограничения могут коснуться 400 компаний.