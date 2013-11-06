Торговый оборот на фондовом рынке Узбекистана за 9 месяцев снизился в 1,4 раза

Торговый оборот на фондовом рынке Узбекистана в январе-сентябре 2013 года снизился в 1,37 раза по сравнению аналогичным периодом 2012 года - до 751,4 миллиарда сумов (344,7 миллиона долларов по курсу ЦБ Узбекистана).

В частности, первичное размещение ценных бумаг снизилось в 1,7 раза - до 609,9 миллиарда сумов (279,8 миллиона долларов, 1 доллар - 2178,56 сума), сделки на вторичном рынке увеличились на 1,1% - до 141,5 миллиарда сумов (64,9 миллиона долларов), передает РИА "Новости".

По мнению трейдеров, снижение торгового оборота на фондовом рынке в течение двух последних лет связано с дефицитом предложения ценных бумаг крупных, финансово устойчивых компаний, активы большинства которых из них находятся в собственности государства и не являются ресурсом фондового рынка.

По итогам 2012 года торговый оборот на фондовом рынке Узбекистана увеличился на 30,6% по сравнению с 2011 годом - до 2,09 триллиона сумов (1,045 миллиарда долларов).

На сегодняшний день инфраструктура фондового рынка Узбекистана включает республиканскую фондовую биржу "Тошкент", имеющую 12 филиалов в регионах, электронную систему внебиржевых торгов "Элсис-савдо" и Межбанковскую торговую систему. Фондовый рынок обслуживает двухуровневая депозитарная система, включающая Центральный депозитарий и более 30 депозитариев второго уровня, расчетно-клиринговая палата "Элсис-Клиринг", более 30 информационно-аналитических, консалтинговых, рейтинговых, оценочных и аудиторских организаций, около 300 инвестиционных институтов.

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