Минфин привлек в госбюджет 458,9 млн грн на аукционе по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в среду, 6 ноября, привлекло в государственный бюджет 458,934 млн грн в результате дебютного размещения краткосрочных облигаций внутреннего госзайма сроком обращения 21 день, сообщается на сайте Минфина.

Согласно сообщению, Минфин получил 11 заявок на 565 млн грн, при этом доходность по поданным заявкам находилась в диапазоне от 10% до 4%. В результате Минфин удовлетворил 4 заявки и привлек 458,934 млн грн по средневзвешенной доходности 4,03% годовых.

По информации Минфина, размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник 5 ноября на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 49,886 млн долл. и не привлек средства в национальной валюте.

С ноября Минфин ввел размещение краткосрочных государственных облигаций сроком обращения 21 день, аукционы по размещению указанного инструмента будут проводиться каждую среду. По информации Минфина, размещение этих облигаций проводится с целью эффективного управления государственным долгом и ликвидностью единого казначейского счета. Также в ноябре Минфин намерен возобновить размещение трехлетних облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось.

По состоянию на 6 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,383 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,185 млрд грн, в собственности банков - 76,604 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 4 ноября, с начала года в госбюджет поступило 107,582 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,165 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,601 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн.