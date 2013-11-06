Украинский фондовый рынок в среду вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 6 ноября, повысился на 0,27% – до 871,89 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 21,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,4 млн грн, на срочном рынке – 2,4 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Авдеевского коксохима (+0,84%) и Енакиевского метзавода (+0,73%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,23% – до 298,03 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 341,7 млн грн.

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