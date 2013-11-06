Дебютные краткосрочные ОВГЗ привлекли существенный спрос - эксперт

Краткосрочные облигации внутреннего государственного займа сроком обращения 21 день, дебютное размещение которых сегодня провело Министерство финансов, привлекли существенный рыночный спрос, прокомментировал итоги аукциона аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович.

«Сегодня Минфин выступил с нововведением в части размещений ОВГЗ и внедрил новые регулярные аукционы по размещению краткосрочных облигаций, которые будут проводиться по средам с оплатой в тот же день. Основной идеей такого инструмента, скорее всего, является покрытие краткосрочных потребностей в средствах и покрытие краткосрочных кассовых разрывов бюджета», - полагает эксперт.

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Как отметил Котович, такой необходимый для Минфина инструмент нашел интерес среди инвесторов, поскольку при стоимости месячного ресурса на уровне около 6,0% ставки в поданных заявках находились в пределах от 4,0% до 10,0%, при этом спрос был представлен 11 заявками на 565 млн грн.

«Минфин привлёк 458,93 млн грн на три недели с погашением 27 ноября, когда в бюджет должны будут уже поступить квартальные налоговые платежи и большая часть ежемесячных налоговых поступлений. На этот день приходится сравнительно небольшая сумма долговых выплат, которая без сегодняшнего аукциона составляла 1,25 млрд грн», - добавил Котович.

Как сообщал УНИАН, Минфин 6 ноября привлек в госбюджет 458,934 млн грн в результате дебютного размещения краткосрочных облигаций внутреннего госзайма сроком обращения 21 день по средневзвешенной доходности 4,03% годовых, размещение которых Минфин намерен проводить каждую среду. На предыдущем аукционе 5 ноября Минфин привлек 49,886 млн долл. и не размещал облигации в национальной валюте.

Помимо введения практики размещения краткосрочных облигаций, с ноября Минфин намерен возобновить размещение трехлетних облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось.

По состоянию на 6 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,383 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,185 млрд грн, в собственности банков - 76,604 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 4 ноября, с начала года в госбюджет поступило 107,582 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,165 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,601 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн.