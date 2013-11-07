Эксперт: программа стимулов в США важнее для рынков, чем состояние экономики

Сохранение программы количественного смягчения (QE3) в США сейчас гораздо важнее для фондовых рынков, нежели фундаментальные факторы и реальное состояние экономики.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, в четверг в фокусе трейдеров будут данные по ВВП США. «В этом случае игроки, с большей долей вероятности, будут руководствоваться принципом «чем хуже, тем лучше». Согласно консенсус прогнозу, рост американской экономики в 3-м квартале замедлился до 2,0% с 2,5% кварталом ранее, что не может не радовать участников торгов», - считает аналитик.

Как отметила Лаврик, индекс Украинской биржи провел сессию среды на уровнях закрытия вторника. По итогам дня сводный биржевой индикатор повысился на 0,27% до 871,89 пункта. Большинство бумаг показало рост в пределах 0,2-0,5%. Исключение составили акции "Укрнафты", которые закрылись в минусе.

По информации аналитика, европейские площадки в среду подрастали на ожиданиях снижения процентной ставки ЕЦБ по результатам заседания четверга. Надежды инвесторов на такой исход подогревают данные по потребительской инфляции в еврозоне. В октябре показатель снизился до минимального с 2010 года 0,8%. "Вчерашний рост частично учитывает ослабление монетарной политики регулятором, поэтому, если сегодня ожидания игроков не оправдаются, просадка рынков может оказаться ощутимой", - прогнозирует Лаврик.

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