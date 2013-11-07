Twitter собирается привлечь в ходе IPO не менее 1,8 млрд долл.

Twitter Inc оценил свои акции в ходе первичного размещения выше верхней границы озвученного диапазона и привлечет не менее 1,8 миллиарда долларов, что говорит о сильном спросе инвесторов на самое ожидаемое IPO после листинга Facebook Inc, сообщает Reuters.

Сервис микроблогов оценил свои 70 миллионов акций по 26 долл. за штуку, что выше ожидаемого диапазона 23-25 долл., который уже был однажды увеличен.

В результате IPO Twitter оценен в 14,1 млрд долл., и эта оценка может подняться до 14,4 млрд долл., если организаторы исполнят свои опционы на доразмещение.

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Если все акции в ходе доразмещения будут куплены, Twitter может привлечь 2,1 млрд долл., что делает это IPO вторым крупнейшим в интернет-отрасли после прошлогоднего размещения Facebook на 16 млрд долл. и более крупным, чем IPO Google в 2004 году, свидетельствуют данные Thomson Reuters.