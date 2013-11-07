Dow Jones снова обновил исторический максимум

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились 6 ноября разнонаправленным движением основных котировок.

По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,82% до отметки 15 746,90 пункта и обновил свой исторический максимум. Прошлый рекорд был установлен 29 октября, когда индекс вышел на уровень 15680,35 пункта, передает «Газета.Ru».

NASDAQ понизился на 0,20%, достигнув 3931,95 пункта.

S&P500 повысился на 0,43% и составил 1770,49 пункта.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.

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