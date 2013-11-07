В Японии создадут биржевой индекс для успешных компаний

Токийская фондовая биржа (TSE) и медиакомпания Nikkei запустят 6 января 2014 года новый биржевой индекс, в который войдут наиболее успешные японские компании. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Новый индекс получит название JPX-Nikkei Index 400. Для того, чтобы стать его частью, компания должна стабильно выплачивать солидные дивиденды и хорошо управляться. Кроме того, японские компании должны предоставлять места в советах директоров независимым кандидатам и вести финансовую отчетность с помощью международных стандартов.

Как отметили в агентстве, критериям нового индекса соответствуют около 150 компаний. Среди них как крупные предприятия, например, Toyota, так и стартапы, включая разработчика игр для смартфонов GungHo Online Entertainment.

В настоящее время наиболее репрезентативным и популярным среди инвесторов является индекс Nikkei 225, который строится на анализе котировок самых активно торгуемых японских компаний. С начала года он вырос на 38 процентов.

Индекс Nikkei служит одним из индикаторов состояния мировой экономики, наряду с американскими S&P 500 и Dow Jones, а также британским FTSE 100.