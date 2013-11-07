Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК включены в перечень объектов, подлежащих приватизации

Кабинет министров Украины своим распоряжением №846-р от 9 октября включил в перечень объектов группы Г, подлежащих приватизации в 2013 году, Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат.

"Приватизировать целостные имущественные комплексы дочерних предприятий "Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат" и "Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат", переданных в аренду ЧАО "Крымский Титан", путем продажи акций публичных акционерных обществ, образованных на базе имущества указанных дочерних предприятий при участии арендатора, деятельность которого не прекращается, при условии, что размер корпоративных прав государства будет превышать 50 % их уставного капитала", - отмечается в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств «Крымский Титан» и ФГИУ подписали мировое соглашение, в соответствии с которым стороны договорились о продлении срока аренды Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК еще на 5 лет, а отсчет этого срока начинается с момента истечения в 2009 году действия предыдущей аренды. Таким образом, «Крымский Титан» является арендатором Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года.

Согласно достигнутым договоренностям, «Крымский Титан» также обязался погасить задолженность за аренду Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК в размере 151,4 млн грн.

Иршанский ГОК осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн. Вольногорский ГМК ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Химический холдинг Ostchem, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в декабре 2012 года увеличил долю в уставном капитале предприятия «Крымский Титан» (г. Армянск, Крым) до 100% с контрольного пакета в размере 50% + 1 акция.