Индекс Украинской биржи повысился на 0,07%, индекс ПФТС – на 0,05%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 7 ноября, повысился на 0,07% – до 872,46 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,7 млн грн, на срочном рынке – 4,2 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+1,55%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,05% – до 298,17 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 353,8 млн грн.