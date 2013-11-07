Индекс Украинской биржи повысился на 0,07%, индекс ПФТС – на 0,05%
18:46, 07 ноября 2013Фондовый рынок
0
Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 7 ноября, повысился на 0,07% – до 872,46 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,7 млн грн, на срочном рынке – 4,2 млн грн.
Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+1,55%).
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,05% – до 298,17 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 353,8 млн грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter