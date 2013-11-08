В первый день торгов стоимость акций Twitter взлетела на 73%

Стоимость акций сервиса микроблогов Twitter на момент закрытия в четверг торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) составила 44,90 долл. за бумагу. Это на 73% выше цены размещения (26 долл.), сообщает ИТАР-ТАСС.

Торги ценными бумагами компании Twitter, которая получила "тикер" (идентификатор) TWTR, на Нью-Йоркской бирже были официально открыты в четверг в 09:30 по местному времени. Операции с ними начались в 10:50.

В первые секунды стоимость акций компании резко выросла: на 73% от цены размещения - с 26 долл. до 45,1 за одну бумагу. За время сессии пиковая цена акции достигала 50,09 долл. Как сообщил источник на Уолл-стрит, объем торгов ценными бумагами "Твиттер" за первые 40 минут превысил 55,3 млн долл.

"Оценочная стоимость акций компании в 26 долл. при первичном размещении оказалась слишком скромной, так как торги открылись сразу с 45,10 долл. за акцию, то есть рост составил 73%", - указал собеседник агентства.

Руководство Twitter неоднократно повышало ценовой диапазон своих акций перед их первичным размещением на фондовой бирже. Первоначально он был установлен на уровне 17-20 долл., позже изменен на 23-25 долл. Итоговой стоимостью при размещении стали 26 долл. за бумагу.

Twitter был создан в 2006 году. Он объединяет более 500 млн пользователей по всему миру, 200 млн из которых являются активными, и входит в десятку наиболее посещаемых ресурсов в Интернете. Выручка компании в 2012 году составила 317 млн долл. при убытке в 80 млн долл.

В ходе IPO инвесторы оценили Twitter в 14,2 млрд долл., что в 12,4 раза больше прогнозной выручки компании за 2014 год (1,14 млрд долл.). Оценка социальной сети Facebook по итогам последней торговой сессии на Nasdaq была ниже - 11,6 прогнозных годовых выручек. Сеть Linkedin оценивали в 12,2 выручки. Размещение акций Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже, в ходе которого компания привлекла 1,82 млрд долл., стало крупнейшим технологическим IPO с мая 2012 года, когда размещались бумаги Facebook. Почти столько же - 1,9 млрд долл. - в 2004 году привлекла компания Google.

Twitter стал третьей мировой социальной сетью, разместившей свои акции на бирже. Первой сетью стал деловой ресурс Linkedin, который разместился на NYSE в мае 2011 года. IPO прошло по цене 45 долл. за акцию, но уже в первый день торгов рост стоимости достигал 171% от этой суммы, на момент закрытия в первый день одна акция Linkedin стоила 94,25 долл. Уже к 13 июню 2011 года акции подешевели до 65,53 долл., но через месяц выросли до 109,97 долл. за бумагу. Пиковая стоимость акций Linkedin зафиксирована 3 сентября 2013 года - 253,22 долл. за бумагу.

Второй мировой соцсетью, разместившей акции на бирже, стала Facebook, компания провела IPO на NASDAQ 18 мая 2012 года. Изначально ценовой коридор был в диапазоне от 28 до 35 долл. за акцию, но затем был увеличен до 34-38 долл. В результате компания разместилась по верхней границе диапазона - 38 долл., получив оценку в 104 млрд долл. Сразу после IPO акции Facebook начали дешеветь, минимальная стоимость зафиксирована в сентябре 2012 года, когда акции торговались по цене 17,73 долл. Летом 2013 года акции Facebook начали быстро расти и достигли пика стоимости 23 октября - 53,85 долл. за акцию.