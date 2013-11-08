Украинский и европейские фондовые рынки завершают неделю снижением

Украинский рынок акций завершает торговую неделю снижением - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:01 снизился на 0,90% - до 864,64 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

При этом объемы торгов на фондовом рынке минимальны - всего 126,8 тыс. грн при общем объеме торгов в 464,9 тыс. грн. Лидерами снижения стали акции Авдеевского коксохима (-1,63%) и Енакиевского метзавода (-1,47%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,33% - до 299,17 пункта. Общий объем торгов составил 124,7 тыс. грн.

Европейские фондовые рынки также снижаются на торгах в пятницу. Так, британский индекс FTSE 100 в ходе сегодняшних торгов снизился на 0,33%, немецкий DAX повысился на 0,52%.