"Украинские фондовые торговцы" исключила из своего состава 46 компаний
Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ), являющаяся саморегулируемой организацией (СРО) профессиональных участников фондового рынка, исключила из своего состава 46 компаний торговцев ценными бумагами (около 7% от общего количества членов ассоциации), сообщает сайт АУФТ.
В соответствии с обнародованной на сайте информацией, данные компании были исключены из состава ассоциации в подавляющем большинстве в связи с аннулированием их лицензий на основании решений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также по собственному желанию компаний.
АУФТ также приняла решение о включении двух новых компаний в состав ассоциации.
По словам президента АУФТ Елизаветы Ревило, данное решение об исключении ряда компаний является результатом "довольно сложной и длительной работы по синхронизации реестров ассоциации и лицензионного органа, в том числе информации о нахождении в реестре лицензионного органа данной компании, информации о сроках действия лицензий на осуществление профдеятельности, мониторинга официальных изданий, где публикуются решения Комиссии о применении санкций в виде аннулирования лицензий".
"Информация на протяжении длительного времени накапливалась, проверялась и по итогам была вынесена на рассмотрение уполномоченного органа ассоциации", - отметила она.
Справка УНИАН. Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» создана в марте 2009 года путем объединения трех саморегулирующихся организаций и является одним из крупнейших объединений профессиональных участников фондового рынка (свидетельство НКЦБФР о статусе СРО №3 от 22 мая 2012 года). В настоящее время членами АУФТ являются 600 профессиональных торговцев ценными бумагами.