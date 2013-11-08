Индекс Украинской биржи снизился на 0,05%, индекс ПФТС – на 0,21%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 8 ноября, снизился на 0,05% – до 872,02 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 20,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 15,7 млн грн, на срочном рынке – 4,8 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (-1,81%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,21% – до 297,55 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 380,8 млн грн.