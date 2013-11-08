Конкурсы по продаже «Сумыхимпрома» и Днепродзержинской ТЭЦ проведут до конца года

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) до конца года планирует провести конкурс по продаже с открытым предложением цены по принципу аукциона 92,75% госпакета акций "Сумыхимпрома", говорится в приказе Фонда госимущества № 3505, размещенном на его сайте.

ФГИУ также планирует до конца года выставить на фондовой бирже 5% госпакет акций "Сумыхимпрома", еще 2,24% акций компании планируется выставить на бирже до конца первого полугодия 2014 г.

В ФГИУ также до конца года планируют провести конкурс по продаже с открытым предложением цены по принципу аукциона 93,06% Днепродзержинской ТЭЦ. До конца первого полугодия 2014 г. также планируется выставить на бирже 6,87% госпакет акций компании.

Как сообщал УНИАН, ранее ФГИУ уже заявлял о переносе сроков объявления конкурса по продаже 93,055% Днепродзержинской ТЭЦ с июля на сентябрь и 92,75% "Сумыхимпрома" с июля на октябрь. Однако во вновь заявленные сроки анонсированные конкурсы так объявлены и не были.