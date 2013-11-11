Биржевая эйфория вокруг Twitter схлынула

Стартовая эйфория первого дня размещения акций Twitter на бирже схлынула, и во второй день после IPO котировки сервиса микроблогов упали на 7,2% до 41,65 долл. за ценную бумагу, сообщают Вести.ru со ссылкой на Bloomberg.

По итогам первой сессии ценные бумаги подорожали до $44,9, при том, что цена размещения составила 26 долл. На своем IPO компания заработала 2,09 млрд долл.

Напомним, что спустя несколько минут после начала торгов на бирже NASDAQ в четверг акции Twitter взлетели в цене на 81% до 45,10 долл.

Ценные бумаги были выставлены на биржу по цене 26 долл. за акцию, а первые сделки по ним прошли уже по цене вдвое больше. Таким образом, общая стоимость сервиса микроблогов была оценена в 14 млрд долл. В ходе торгов на некоторое время стоимость акций сервиса оказалась даже выше стоимости ценных бумаг Facebook, достигнув уровня 50,05 долл.

За первый день торгов в Нью-Йорке рыночная капитализация соцсети достигла 24 млрд долл. Спустя день она снизилась до 19,68 млрд долл.

Компания Twitter, согласно недавнему отчету, пока что приносит убытки, но интерес к ней подогревается жаждой инвесторов вложиться в компании, которые работают на новых быстрорастущих рынках, таких как мобильная реклама. Выручка сервиса составила 168,6 млн долл. против 82,3 млн долл.годом ранее, но за год чистый убыток компании вырос с 21,6 млн долл. до 65,6 млн долл.

Twitter привлекает 70% выручки как раз из мобильной рекламы в сравнении с 50% у Facebook. Это дает инвесторам надежду на позитивную динамику прибыли ресурса.