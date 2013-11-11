Торги на украинском фондовом рынке проходят в очень узком диапазоне - эксперт

Торговля на украинском фондовом рынке в последние три дня проходит в очень узком диапазоне, сообщили УНИАН в пресс-службе компании по управлению активами "Кинто".

"Индекс Украинской биржи, по большому счету, показал нулевое движение за последние три дня, делая довольно резкие движения в течение дня, но неизменно выравниваясь", - говорится в отчете компании. В соответствии с прогнозом аналитиков компании, индекс украинских акций, скорее всего, будет торговаться около текущего уровня в течение ближайшей недели.

В "Кинто" также отметили, что на открытии торгов 11 ноября внешний фон для украинского фондового рынка был более негативный. "Азиатские фондовые рынки торгуются смешанно и вокруг нуля, российские фондовые индексы также торгуются вокруг нуля, фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы снижаются", - говорится в отчете. Сводный фондовый индекс развивающихся стран - MSCI Emerging Market Index после снижения в течение последних семи торговых дней сегодня показывает нулевую динамику.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 8 ноября, снизился на 0,05% – до 872,02 пункта.