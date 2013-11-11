Индекс Украинской биржи снизился на 0,24%, индекс ПФТС – на 0,04%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 11 ноября, снизился на 0,24% – до 869,97 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 19,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 15,7 млн грн, на срочном рынке – 3,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Алчевского меткомбината (-1,49%) и "Донбассэнерго" (-1,10%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,04% – до 297,42 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 746 млн грн.