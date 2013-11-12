Dow Jones снова обновил исторический максимум

По итогам торгов в понедельник, 11 ноября, индекс Dow Jones вырос на 0,14% и составил 15783,10 пункта, обновив таким образом исторический максимум.

NASDAQ поднялся на 0,01% и достиг 3919,79 пункта.

S&P500 вырос на 0,07% и составил 1771,89 пункта, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, 6 ноября индекс Dow Jones повысился на 0,82% до отметки 15 746,90 пункта, обновив свой исторический максимум. Прошлый рекорд был установлен 29 октября, когда индекс вышел на уровень 15680,35 пункта.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.