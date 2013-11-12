Из-за прекращения закупок Украиной акции "Газпрома" упали на 1,6% - до минимума с начала октября

Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у «Газпрома». На этом фоне акции российского газового монополиста упали на 1,6% - минимума с начала октября.

В октябре «Нафтогаз» получил 3,2 млрд куб. м газа — это по 104 млн куб. м в сутки. С первых дней ноября закупки упали вдвое, 6 и 7 ноября исчислялись уже однозначными величинами (по 9 млн куб. м в сутки), а с 8 ноября импорт прекратился, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, что Украина не планирует закупать у российского газового монополиста компании «Газпром» больших объемов газа, руководствуясь показателями внутреннего потребления.

«Мы не планируем брать у «Газпрома» больших объемов газа. Объемы будут небольшие, на это денег у нас хватит», - сказал вице-премьер министр.