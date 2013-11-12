На украинском рынке акций по-прежнему наблюдается отсутствие внутренних идей - эксперт

На украинском рынке акций по-прежнему наблюдается отсутствие внутренних идей, как отсутствуют и публикации значимой макростатистики за рубежом, говорится в аналитическом отчете руководителя направления по работе с VIP-клиентами инвесткомпании Dragon Capital Вячеслава Орлюка.

Как отмечается в отчете, украинский рынок акций открывается сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне. "На фоне празднования Дня ветеранов в США торги на американском рынке акций проходили достаточно спокойно и закончились без существенных изменений основных индексов", - отмечается в отчете. По итогу торговой сессии за океаном индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 и Dow Jones повысились на незначительные 0,07% и 0,14% соответственно. Высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил и того меньше - 0,01%. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются с незначительным повышением в пределах 0,1%.

Как отмечается в отчете, торги в Азии проходят преимущественно с ростом основных региональных индексов. На фоне существенного ослабления национальной валюты вторую сессию подряд в лидерах оказывается японский фондовый рынок – Nikkei по итогу сессии вырос на 2,23%. С определенным оптимизмом китайские инвесторы ожидают итогов пленума Коммунистической партии Китая, где должны быть озвучены основные направления экономического развития страны на ближайшие годы. Российские площадки начали день без ярко выраженной динамики. Сегодня утром основные российские биржевые индексы находятся вблизи нулевых отметок.

Как сообщал УНИАН, на украинском фондовом рынке во вторник, 12 ноября, практически отсутствует движение - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:06 повысился всего на 0,06% - до 870,46 пункта.