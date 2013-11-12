«Укртелеком» объяснил появление информации о выпуске бондов «технической необходимостью»

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» объяснил обнародование накануне информации о выпуске процентных облигаций на 60 млн грн «технической необходимостью» и заявил об отсутствии у компании нового долга, сообщила пресс-служба «Укртелекома».

Как говорится в сообщении, компания провела переоформление свидетельства по некоторым своим облигациям, срок обращения которых истек.

«У компании возникла техническая необходимость в повторном получении свидетельства по облигациям 1999-2000 годов выпусков, по факту уже неработающих долговых инструментов, то есть никакого нового долга нет», - заявила пресс-служба.

Ранее на текущей неделе на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка «Укртелеком» сообщил о выпуске трех серий процентных облигаций на общую сумму 59,868 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2013 года «Укртелеком» сократил чистую прибыль до 113,029 млн грн с 348,008 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Чистый доход от реализации при этом сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% - до 4,871 млрд грн с 4,948 млрд грн.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).