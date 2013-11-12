Индекс Украинской биржи повысился на 1,33%, индекс ПФТС – на 0,79%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 12 ноября, повысился на 1,33% – до 881,51 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 17,1 млн грн, на срочном рынке – 6,6 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Азовстали" (+2,18%) и Алчевского меткомбината (+2,02%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,79% – до 299,78 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 591 млн грн.