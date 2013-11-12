Odessa Acquisition покупает контрольный пакет акций IT-компании GlobalLogic

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение компании Odessa Acquisition Corp. (г. Уилмингтон, США) на опосредованное приобретение акций собственника украинской IT-компании GlobalLogic Ukraine.

Об этом сообщается в пресс-службе АМКУ.

Согласно сообщению, приобретение акций обеспечивает Odessa Acquisition превышение 50% голосов в высшем органе управления GlobalLogic.

Справка УНИАН. GlobalLogic - международная компания, основанная в 2000 году, один из мировых лидеров в сфере исследований и разработки программных продуктов. Имеет 19 подразделений в девяти странах на трех континентах. Штаб-квартира находится в городе Маклин, штат Вирджиния, США. В компании работает более 6,6 тыс. инженеров-разработчиков по всему миру, из них более трети работает в Украине.

GlobalLogic Ukraine - подразделение компании, представленное на украинском IT-рынке. По количеству персонала занимает четвертое место в Украине среди аутсорсинговых компаний.