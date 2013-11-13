Беларусь хочет продать госимущество на 1,5 млрд долл.

Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович требует приватизировать в четвертом квартале 2013 года и первом квартале 2014 года госсобственности на 1,5 миллиарда долларов, сообщает РИА «Новости».

"Михаил Мясникович дал поручение, согласно которому Госкомимущество в течение недели должно внести в совет министров задание в разрезе министерств и регионов по привлечению валюты от приватизации в четвертом квартале текущего и первом квартале 2014 года в объеме не менее 1,5 миллиарда долларов с закреплением персональной ответственности", - сообщает белорусское госагентство Белта.

"Приток этих средств в золотовалютные резервы позитивно повлияет на стабилизацию кредитно-депозиционного рынка, и представится возможным снижение ставки по рублевым кредитам", - отметил Мясникович.

При этом премьер крайне негативно оценил работу по приватизации в текущем году.

"Организация работы по приватизации в нынешнем году в целом провалена: менее чем на 50% выполнили годовое задание Минпром, Минэнерго, "Белгоспищепром", "Беллегпром", а также Брестская, Витебская и Гродненская области. Естественно, это усложнило валютный баланс государства", - считает он.