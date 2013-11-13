Депутат предлагает дать СНБО право управлять госимуществом

Народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Олейник предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон Украины «О Совете национальной безопасности и обороне Украины» и наделить аппарат Совета правом управлять государственным имуществом.

Об этом говорится в проекте закона №3551, опубликованном на веб-сайте парламента.

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«Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины осуществляет в соответствии с законодательством функции по управлению закрепленным за ним государственным имуществом», - говорится в проекте закона.

Вместе с тем, в тексте проекта закона и в пояснительной записке не указывается перечень такого имущества.

«Принятие проекта закона приведет к более четкому определению функций аппарата Совета нацбезопасности и обороны Украины в части, касающейся управления объектами государственной собственности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Справка УНИАН. Совет национальной безопасности и обороны Украины является координационным органов по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. СНБО координирует и контролирует деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Главой СНБО является Президент Украины.

Аппарат СНБО осуществляет текущее информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Совета, готовит материалы и проекты решений Совета, указов и поручений Президента, обеспечивает контроль за выполнением своих решений и поручений главы государства, готовит на рассмотрение Совета вопросы о выявленных угрозах национальным интересам и предложения по Стратегии военной безопасности.

Аппарат имеет право получать данные и пользоваться информационными базами органов исполнительной власти, привлекать специалистов органов власти для рассмотрения и выработки решений, выступать заказчиком исследований.

Секретарем СНБО является Андрей Клюев.