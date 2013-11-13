Украинская биржа утвердила состав Инвестиционного совета

Наблюдательный совет Украинской биржи утвердил состав Инвестиционного совета, который будет координировать работу рынка привлечения капитала биржи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола, посвященного проблемам привлечения капитала, сообщил член биржевого совета Украинской биржи, управляющий партнер инвестиционной группы «Универ» Алексей Сухоруков.

По его информации, в состав совета вошли как представители регулятора фондового рынка, так и его субъекты. В частности, в состав Инвестиционного совета вошли член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий Амелин, глава наблюдательного совета Platinum Bank Юрий Блащук, генеральный директор «Украинского Кредитно-Рейтингового Агентства» Станислав Дубко, генеральный директор «КУА Диалог Плюс» Олег Жадан, член правления «Профессиональной Ассоциации Корпоративного Управления» Оксана Параскева, вице-президент, директор по корпоративному управлению «СигмаБлейзер Украина» Диана Смахтина, президент Украинской Биржи Проектов «STARTUP.UA» Александр Сорока, управляющий директор Dragon Capital Дмитрий Тарабакин, управляющий партнер ИГ «Универ» Алексей Сухоруков, директор инвестиционного департамента холдинга KM Core Ukraine Юрий Адамчук.

По словам председателя правления Украинской биржи Олега Ткаченко, речь идет в первую очередь о проведении размещений на бирже ряда небольших украинских компаний, т.н. мини-IPO. Он также сообщил, что сегодня также продолжается поиск партнеров на рынке привлечения капитала. «Сейчас мы ведем активную работу по привлечению компаний с опытом работы с эмитентами по привлечению капитала», - отметил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, Биржевой совет Украинской биржи в июле текущего года одобрил запуск Рынка привлечения капитала, который предусматривает проведение на бирже IPO ряда небольших украинских компаний. Основная задача нового рынка, по словам представителей биржи, содействие привлечению инвестиций, прежде всего для небольших и растущих компаний.