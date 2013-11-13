Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 ноября, повысился на 0,63% – до 887,07 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 26,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,7 млн грн, на срочном рынке – 5,9 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+3,36%) и "Укрсоцбанка" (+2,70%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,36% – до 298,72 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 398,4 млн грн.