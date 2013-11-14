Киргизия продала золотые месторождения в 1500 раз дороже стартовой цены

Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики продало местным частным компаниям с аукционов два месторождения на общую сумму 618 тысяч долларов при стартовой цене в 409 долларов, сообщает "Прайм".

Публичные аукционы на право пользования недрами для геологического изучения месторождений россыпного золота в Чаткальском районе Жалал-Абадской области проводились 12 ноября. Заявки на участие подали 24 киргизские и иностранные компании.

Месторождение Кургантюбинской площади с ресурсами в 3 тонны золота выиграло ООО "Чаткал Голд" (зарегистрировано 25 октября 2013 года). При стартовом платеже в 349 долларов, компания предложила 513 тысяч долларов.

Месторождение Чакмаксуйской площади с ресурсами 255 килограммов золота выиграло ООО "Чаткал Лачын" (13 марта 2013 года). При стартовом платеже в 60 долларов, компания предложила 105 тысяч долларов.

Аукционы по двум другим месторождениям: Аючачинская площадь с ресурсами 200 килограммов золота, стартовый платеж - 153 доллара; месторождение Башкы-Терек с балансовыми запасами 61,9 килограммов золота, стартовый платеж – 2,476 тысячи долларов, перенесены на 12 декабря 2013 года.

Ранее правительство Киргизии на этих же условиях дважды пыталось провести аукционы на перечисленные и другие месторождения: 26 августа 2012 года – они были сорваны противниками продажи месторождений, и 2 ноября 2012 года – но тогда все претенденты отозвали свои заявки.