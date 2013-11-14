Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды роста

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги среды на максимальных исторических отметках: игроки скупали акции в преддверие выступления основного кандидата на пост главы ФРС США Джанет Йеллен, а сильные результаты Macy's поспособствовали росту бумаг потребительского сектора, пишет "Рейтер".

В подготовленной речи Йеллен констатирует, что американскому Центробанку предстоит еще "проделать большую работу" для помощи экономике и рынку труда, из чего многие аналитики сделали вывод о том, что сворачивание стимулирующих мер вряд ли произойдет в ближайшее время. Йеллен известна как приверженец программы выкупа облигаций ФРС. Сегодня Йеллен выступит в Сенате США.

"Это не доклад о политике или что-то в таком духе, но я думаю, что рынки готовятся услышать риторику, предполагающую мягкую денежно-кредитную политику", - сказал Алан Ланц, президент консалтинговой компании Alan B. Lancz & Associates.

Индекс Dow поднялся на 0,45% до 15.821 пункта, абсолютного рекорда закрытия торгов. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,81%, достигнув 1.782 пункта - это максимальный исторический уровень закрытия и абсолютный внутридневной рекорд. Индекс Nasdaq вырос на 1,16% до 3.965 пунктов.

Акции торговой сети Macy's подскочили на 9,4% до $50,68, рекордного уровня закрытия после сообщения компании об увеличении продаж и улучшения состояния бизнеса перед праздничным сезоном.

Котировки Cisco Systems Inc повысились на 1,12% до $24 на ожиданиях публикации квартальных результатов компании. Однако после закрытия официальных торгов акции Cisco обвалились более чем на 10%: компания предупредила о снижении выручки в диапазоне от 8 до 9% во втором квартале.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.