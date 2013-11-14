"Роснефть" может купить долю в мировом судостроительном гиганте

"Роснефть" в консорциуме с Газпромбанком и "Совкомфлотом" может купить в рамках приватизации 31,2% одной из крупнейших мировых судостроительных корпораций — корейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME). Сумма сделки оценивается в $0,9-1,9 млрд. Официально покупка пакета, скорее всего, будет объяснена технологическим сотрудничеством, но реально новые акционеры смогут передавать в Корею сложные заказы, опасаясь их срыва отечественными судостроителями, пишет "Коммерсант".

Вчера в рамках визита президента Владимира Путина в Южную Корею (см. стр. 7) "Роснефть", Газпромбанк (ГПБ), "Совкомфлот" и DSME подписали меморандум о сотрудничестве при создании судостроительного кластера на Дальнем Востоке. Стороны договорились вместе закончить строительство новой верфи "Звезда" раньше намеченного срока — к 2016 году (по плану — 2018 год), хотя еще весной правительство констатировало отставание от графика на десять месяцев. Кроме того, партнеры создадут совместный инжиниринговый центр, который будет заниматься морской техникой для шельфовых проектов, а также "определили основные условия по обмену технологиями, локализации производства и размещению заказов".

В "Роснефти" сообщили, что работа с DSME будет "способствовать реализации проекта развития судостроительного кластера на Дальнем Востоке" и "иметь значительный мультипликативный эффект на смежные отрасли промышленности".

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering — одна из крупнейших мировых и корейских судостроительных компаний. Ей принадлежит шесть верфей в Южной Корее, а также в США, Китае, Германии, Омане и других странах. DSME способна строить суда почти всех типов. Консолидированная выручка компании за 2012 года — на уровне $13 млрд, чистая прибыль — $163 млн.

DSME должна была стать партнером Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) при строительстве "суперверфи" "Звезда", заложенной в 2009 году. Верфь будет строить шельфовую технику для "Роснефти", Газпрома и Совкомфлота. Субхолдинг ОСК "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) и DSME даже создали СП ООО "Звезда-ДСМЕ", в котором у корейской стороны 19,9%. Но в 2012 году стало известно, что DSME приостановила участие в проекте. В итоге сроки строительства были сорваны. В конце концов достройкой верфи решил заняться консорциум "Роснефти" и ГПБ. Скоро они получат ДЦСС в управление (помимо "Звезды", консорциуму достанется еще пять верфей), а в 2014 году выкупят 75% минус две акции.