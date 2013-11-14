Эксперт: индекс Украинской биржи в среду вырос благодаря акциям банков и «Донбассэнерго»

Индекс Украинской биржи внезапно вышел в плюс под конец сессии среды, 13 ноября, благодаря акциям «Райффайзен банка Аваль» (+3,36%) и «Укрсоцбанка» (+2,70%), а также бумагам «Донбассэнерго».

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, «мировые площадки в среду использовали в качестве идеи для продаж тему возможного сокращения QE3». Накануне глава ФРБ Атланты заявил, что на декабрьском заседании вполне может быть принято решение о сокращении программы выкупа активов. Дополнительное давление на индикаторы оказала статистика: промышленное производство в еврозоне в сентябре снизилось на 0,5%, против ожидавшегося снижения на 0,3%.

Аналитик отметила, что в четверг в фокусе трейдеров будет статистика по ВВП европейских стран и непосредственно еврозоны за 3-й квартал. «Ожидается восстановление экономического роста 2-й квартал подряд после затяжной рецессии зоны обращения единой валюты. Также в четверг публикуются традиционные данные по заявкам на пособия по безработице в США. Прогноз - довольно нейтральный», - добавила Лаврик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 ноября, повысился на 0,63% – до 887,07 пункта. Общий объем торгов составил 26,6 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,36% – до 298,72 пункта. Общий объем торгов составил 398,4 млн грн.