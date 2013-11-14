Приватизированные предприятия получили за квартал 600 млн грн инвестиций

На приватизированные предприятия, в соответствии с заключенными с их новыми собственниками договорами купли-продажи, в третьем квартале 2013 года поступило 600 млн грн инвестиций, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Согласно сообщению, всего с начала приватизации в Украине в приватизационные предприятия было внесено, в соответствии с договорами купли-продажи, 10,9 млрд грн инвестиций.

Как сообщили в Фонде госимущества, за третий квартал т.г. объем инвестиций, которые новые собственники предприятий должны внести до 2018 г., вырос на 3,3 млрд грн.

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Всего в третьем квартале 2013 года ФГИУ было проверено выполнение условий 306 договоров купли-продажи объектов госсобственности (пакетов акций, объектов незавершенного строительства, объектов малой приватизации). На 42 предприятиях было зафиксировано невыполнение одного или более условий договоров. Как отметили в ФГИУ, в данном случае в основном речь идет об объектах незавершенного строительства.

Как сообщал УНИАН, всего на контроле органов приватизации находится 12,6 тыс. договоров купли-продажи государственного имущества.