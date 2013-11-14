Индекс Украинской биржи в четверг вырос на 1,46%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 14 ноября, повысился на 1,46%, таким образом достигнув уровня в 900,00 пунктов, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 40 млн грн, из них на фондовом рынке – 33,8 млн грн, на срочном рынке – 6,2 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Донбассэнерго" (+2,66%) и Алчевского меткомбината (+2,49%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,73% – до 300,91 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 307,4 млн грн.