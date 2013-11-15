ПФТС начала торговать депозитными сертификатами Нацбанка

Фондовая биржа ПФТС с пятницы, 15 ноября, начала торговать депозитными сертификатами Национального банка Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Торговля указанными инструментами будет происходить на рынке котировок в режимах торгов государственными ценными бумагами. Расчеты по биржевым сделкам по купле-продаже депозитных сертификатов будут осуществляться по принципу «поставка против оплаты».

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время торги с депозитными сертификата НБУ также планирует запустить и биржа «Перспектива», заключившая в октябре 2013 года договор с НБУ о расчетах по операциям по их купле-продаже.