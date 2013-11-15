ГИУ привлекло 1 млрд грн за счет размещения облигаций

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) Украины 11 ноября 2013 года разместило простые именные облигации серии «Y2» номинальной стоимостью 1 млрд грн, сообщается на веб-сайте организатора торгов - фондовой биржи «Перспектива» (Днепропетровск).

Согласно сообщению, в ходе размещения облигаций был заключен договор купли-продажи на общую сумму 1,024 млрд грн.

Срок обращения ценных бумаг – до 2 декабря 2019 года.

Андеррайтером выпуска выступил «Дельта Банк».

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение с начала 2013 года рефинансировало 477 ипотечных кредитов на общую сумму 108 млн грн. При этом сообщалось, что учреждение готово направить на стимулирование ипотечного кредитования в Украине значительно большую сумму – порядка 1 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн.

Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.