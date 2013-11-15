Украина выплатила 23,625 млн долл. по евробондам 2007 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в ноябре 2007 года, в объеме 23,625 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.

«Общая сумма платежа составила 23,625 млн долл», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, общая сумма госзайма составляет 700 млн долл. с погашением в 2017 году. Заимствование осуществлялось по ставке 6,75% годовых.

Как сообщал УНИАН, в октябре текущего года Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2005 году, в объеме 29,7 млн евро и выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2013 году, в объеме 46,875 млн долл.