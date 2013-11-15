Минфин за 9 месяцев разместил ОВГЗ на 49,47 млрд грн, 3,75 млрд долл. и 61 млн евро

Министерство финансов Украины в январе-сентябре 2013 года разместило облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) на сумму 49,47 млрд грн в национальной валюте, 3,75 млрд долл. и 61 млн евро, говорится в отчете Национального банка Украины, обнародованном на его официальном сайте.

Из них сумма средств, поступивших в государственный бюджет по результатам проведения аукционов по первичному размещению ОВГЗ, составила 36,47 млрд грн со средневзвешенной доходностью 13,25% годовых (в сентябре - 2 млрд 750 млн грн со средневзвешенной доходностью 13,96% годовых), 3,75 млрд долл. со средневзвешенной доходностью 7,87% годовых (в сентябре - 25,02 млн долл. со средневзвешенной доходностью 8,25% годовых), 61 млн евро со средневзвешенной доходностью 4,80% годовых (в сентябре - 61 млн долл. со средневзвешенной доходностью 4,80% годовых).

В сентябре был также проведен выпуск ОВГЗ для формирования уставного капитала ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 5 млрд грн с доходностью 14,25 % годовых.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме и за январь-сентябрь 2013 составили 44,96 млрд грн, в том числе основной долг - 29,53 млрд грн, уплата дохода - 15,42 млрд грн.

На организованном вторичном рынке государственных ценных бумаг объем заключенных сделок за январь-сентябрь 2013 г. составил 235,94 млрд грн, тогда как за соответствующий период 2012 г. - 106,97 млрд грн. Средневзвешенный уровень доходности, по которому заключались эти соглашения в январе-сентябре 2013 г., колебался в пределах 10,13-11,58%, а в аналогичном периоде прошлого года - 11,11-14,18%.

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Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в течение января-сентября 2013 г. уменьшился на 1,67 млрд грн и на 1 октября 2013 г. составил 3,76 млрд грн, или 1,59% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении. В течение аналогичного периода прошлого года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 269 млн грн и по состоянию на 1 октября 2012 года составлял 4,19 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам октября Минфин привлек в госбюджет 3,097 млрд грн и не привлекал валюту, в то время как в сентябре в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро.

В ноябре Минфин намерен возобновить размещение трехлетних облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).