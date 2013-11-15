Украинский рынок акций может достичь своего весеннего пика - эксперты

Украинский индекс акций UX подобно зарубежным фондовым рынкам развивающихся стран может достичь своего весеннего пика в 1050 пунктов, до которого еще осталось 17%, говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто".

Как отмечается в отчете, за последние несколько дней индекс уже преодолел ранее достигнутые пиковые уровни - октября и конца июля-начала августа.

По мнению экспертов, техническая картина роста в коротком промежутке времени «две недели – месяц» очень убедительная. "И, что более важно, на годовом графике кажется, что индекс подвержен заметному росту", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, темп роста индекса в последнее время ускорился. "Похоже на то, что кто хотел продать что-то в Украине по акциям - уже продал, убежденных продавцов уже не осталось, поэтому путь наверх открыт", - сказано в отчете. Поэтому сегодня, по мнению аналитиков, есть все предпосылки для роста фондового рынка Украины, так же как и в ближайшую неделю.

Как сообщал УНИАН, на украинском фондовом рынке в пятницу, 15 ноября, торги проходят возле вчерашних уровней - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:30 повысился на 0,13% - до 901,15 пункта. Индекс ПФТС на торгах в пятницу снизился на 0,01% - до 300,88 пункта.