Индекс Украинской биржи повысился на 0,81%, индекс ПФТС - на 0,02%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 15 ноября, повысился на 0,81% – до 907,29 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 16,6 млн грн, на срочном рынке – 6,7 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+2,08%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,02% – до 300,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 462 млн грн.