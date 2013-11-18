«Уралкалий» может быть продан на следующей неделе

На текущей неделе владелец группы «Онэксим», лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров и владелец холдинга «Уралхим» Дмитрий Мазепин могут купить акции «Уралкалия» у бизнесмена Сулеймана Керимова, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к «Уралкалию», знакомый Прохорова, знакомый Мазепина и человек из числа акционеров «Уралкалия». Мазепин станет младшим партнером.

В прошлую пятницу на Лондонской бирже «Уралкалий» подорожал на 7,64% до 16,3 млрд долл.

Представители Nafta Moskva (компания Керимова) и группы «Онэксим» от комментариев отказались. Вопросы, направленные Мазепину, остались без ответа.

Человек, близкий к «Уралкалию», рассказал, что Прохоров и Мазепин купят долю «Уралкалия», которая принадлежит швейцарскому благотворительному фонду Suleyman Kerimov. Прошлым летом представитель Керимова объявил, что эндаумент Suleyman Kerimov Foundation — единственный выгодополучатель структур, бенефициаром которых был Керимов, отозвать внесенные активы бизнесмен не может.

Сделка будет совершена исходя из оценки компании в 20 млрд долл., продолжает он, а значит, Керимов получит за свои 21,75% акций 4,35 млрд долл. В 2010 г. он заплатил за пакет в «Уралкалии» 2,5 млрд долл.

«Онэксим» Прохорова — лучший покупатель на «Уралкалий», так как Прохоров — единственный, кто обладает собственными деньгами и кому требуется одалживать не всю сумму на покупку, но ему нужен партнер, который бы разбирался в том, как работает бизнес по производству удобрений, говорил высокопоставленный чиновник. Forbes оценил состояние Прохорова в 13 млрд долл. Состояние Мазепина — 3,2 млрд долл., он владелец холдинга по производству удобрений — «Уралхима».

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск начал самостоятельно экспортировать хлоркалий, но все же хочет "немедленно вернуться" в калийный картель с российским "Уралкалием", развал которого обрушил цены на мировом рынке этого удобрения и угрожает внушительными потерями белорусскому бюджету.

Напомним, "Уралкалий" летом т.г. рассорился с белорусским партнером "Беларуськалием", с которым они через единого трейдера экспортировали одно из самых необходимых фермерам удобрений, после чего лишился свободы гендиректор российской компании, а на ее основного акционера Сулеймана Керимова Минск завели уголовное дело. Из-за "развода" производителей Беларусь может лишиться внушительной статьи дохода и потерять порядка 1,0-1,5 миллиарда долл.

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