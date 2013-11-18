WIG Ukraine за неделю вырос на 0,1%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine после публикации финансовых отчетов 5-ти из 11 входящих в него компаний завершил неделю минимальным повышением на уровне 0,12% после 0,2% роста неделей ранее.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индикатор вырос, главным образом, благодаря подорожанию бумаг крупнейшего в Украине производителя сахара - компании "Астарта".

Акции компании, которые составляют около трети всего WIG-Ukraine, подорожали на 1,8%, несмотря на снижение чистой прибыли за первые девять месяцев текущего года на 2%.

Больше всего из отчитавшихся на прошлой неделе компаний подорожали акции агрохолдинга "Индустриальная молочная компания", которые поднялись в цене на 3%.

Больше всего подешевели бумаги производителя молочных изделий "Милкиленд" (-4,6%) и производителя яиц "Овостар Юнион" (-4%).

Акции KSG Agro, отчитавшегося об удвоении своей выручки и более 10% росте чистой прибыли за первые три квартала текущего года, подорожали на 1%.

Среди превратившихся в спекулятивные акций самые резкие изменения продемонстрировали бумаги Westa (-7%) и Agroton (+4%).

Индекс «голубых фишек» Варшавской фондовой биржи поднялся за неделю на 1,3% на фоне 1,1% плюса индикатора всего рынка WIG.

Украинский индекс закончил торги на уровне 525,03 пункта - всего на около 2,5 пункта выше минимального значения торгов прошлой недели, достигнутого в пятницу.

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Как сообщал УИНАН, WIG Ukraine за первую полную неделю ноября поднялся на 0,2% после 7% обвала за последнюю неделю октября, который обрушил котировки индикатора к близкому к историческому минимуму уровню, достигнутому в апреле текущего года - 516,8 п.

Справка УНИАН. В украинский индекс входят 11 компаний из Украины, акции которых котируются на главной площадке Варшавской фондовой биржи.