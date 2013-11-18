Украинский фондовый рынок начал неделю уверенным ростом

Украинский фондовый рынок начал новую торговую неделю уверенным ростом - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 повысился на 1,75% - до 923,17 пункта, сообщает сайт Украинской биржи. Объемы торгов на фондовом рынке составили 1,86 млн грн при общем объеме торгов в 4 млн грн. Лидерами повышения стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+7,00%). Индекс ПФТС повысился на 0,08% - до 301,23 пункта. Общий объем торгов составил 121 тыс. грн.

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