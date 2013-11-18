Нацкомиссия по ценным бумагам будет управлять госдолей в Центральном депозитарии

Кабинет министров Украины определил органом управления государственной долей в уставном капитале Центрального депозитария ценных бумаг Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), говорится в распоряжении КМУ №880-р от 7 ноября т.г., обнародованном на правительственном сайте.

«Согласно части 4 ст. 9 Закона Украины "О депозитарной системе Украины" определить Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом управления государственной долей в уставном капитале Центрального депозитария ценных бумаг», - говорится в распоряжении.

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Справка УНИАН. Верховная Рада 6 июля 2012 года приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»), которым предусмотрено создание Центрального депозитария, и вводится новый элемент - Расчетный центр.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку также зарегистрировала правила, согласно которым Национальный депозитарий Украины приобретает статус Центрального депозитария ценных бумаг. В рамках правил Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Нацбанк в рамках своей компетенции.