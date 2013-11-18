Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю увеличился на 12%

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 11 по 15 ноября увеличился на 11,9% и составил 133,3 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю составил 29,2 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 104 млн грн. (из них объем торгов акциями – 95,3 млн грн), что на 6,29% больше, чем неделей ранее.

По состоянию на 14 ноября 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 34,7 млн грн и ценные бумаги на сумму 492,4 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 11 по 15 ноября 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", вырос на 4,04% с 872,02до 907,29 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Райффайзен Банк Аваль", влияние которых составило 12,84 индексных пункта, ПАО "МК Азовсталь" (5,33) и "Донбассэнерго" (5,21).

Лидерами оборота за неделю стали облигации "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 27,5 млн грн, на втором месте акции "Центрэнерго" – 10,47 млн грн., далее следует "Карлсберг Украина" – 9 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 38,96%, 14,85% и 12,89% соответственно.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 4 по 8 ноября снизился на 16,87% и составил 119 млн грн.